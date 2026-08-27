RTX 5080／5060を省スペースPCに！ GIGABYTEの新型グラボ2製品が登場

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドから、GeForce RTX 5080搭載の「GV-N5080WF3OCV2-16GD」と、GeForce RTX 5060搭載の「GV-N5060WF2MAX OCV2-8GD」の2製品が、8月28日に発売予定だ。価格はGV-N5080WF3OCV2-16GDが28万2800円前後、GV-N5060WF2MAX OCV2-8GDが5万2800円前後の見込み。
上位モデルのGV-N5080WF3OCV2-16GDは、NVIDIA BlackwellアーキテクチャとDLSS 4.5に対応し、16GB GDDR7メモリと256bitメモリバスを備える。コアクロックは2670MHz、出力はDisplayPort 2.1b×3とHDMI 2.1b×1だ。Hawkファン採用のWINDFORCE冷却システム、強化メタルバックプレート、VGAホルダーを備え、NVIDIAのSFF仕様に準拠したコンパクト設計で、省スペースPCにも組み込みやすい構成だ。
GV-N5060WF2MAX OCV2-8GDは、GeForce RTX 5060と8GB GDDR7メモリを搭載するオーバークロック仕様のデュアルファンモデルだ。Boostクロックは2512MHz、メモリ速度は28Gbps、メモリビット幅は128bit、出力はDisplayPort 2.1b×3とHDMI 2.1b×1となる。WINDFORCE冷却システムに加え、オルタネイトスピニング対応Hawk Fan、サーバーグレード熱伝導性ゲル、銅プレートと複合銅ヒートパイプを採用し、冷却と静音性、耐久性を両立する設計だ。
両製品とも、ゲーム用途はもちろん、動画編集や3D制作などのクリエイティブ用途にも対応しやすい点が特徴だ。いずれも保証期間は2年で、コンパクトなPCケースに高性能GPUを収めたいユーザーや、最新世代のGeForce RTX環境を整えたい自作PCユーザーに向く製品だ。
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