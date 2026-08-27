このページの本文へ

RTX 5080／5060を省スペースPCに！ GIGABYTEの新型グラボ2製品が登場

2026年08月27日 09時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
 

　シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドから、GeForce RTX 5080搭載の「GV-N5080WF3OCV2-16GD」と、GeForce RTX 5060搭載の「GV-N5060WF2MAX OCV2-8GD」の2製品が、8月28日に発売予定だ。価格はGV-N5080WF3OCV2-16GDが28万2800円前後、GV-N5060WF2MAX OCV2-8GDが5万2800円前後の見込み。

　上位モデルのGV-N5080WF3OCV2-16GDは、NVIDIA BlackwellアーキテクチャとDLSS 4.5に対応し、16GB GDDR7メモリと256bitメモリバスを備える。コアクロックは2670MHz、出力はDisplayPort 2.1b×3とHDMI 2.1b×1だ。Hawkファン採用のWINDFORCE冷却システム、強化メタルバックプレート、VGAホルダーを備え、NVIDIAのSFF仕様に準拠したコンパクト設計で、省スペースPCにも組み込みやすい構成だ。

　GV-N5060WF2MAX OCV2-8GDは、GeForce RTX 5060と8GB GDDR7メモリを搭載するオーバークロック仕様のデュアルファンモデルだ。Boostクロックは2512MHz、メモリ速度は28Gbps、メモリビット幅は128bit、出力はDisplayPort 2.1b×3とHDMI 2.1b×1となる。WINDFORCE冷却システムに加え、オルタネイトスピニング対応Hawk Fan、サーバーグレード熱伝導性ゲル、銅プレートと複合銅ヒートパイプを採用し、冷却と静音性、耐久性を両立する設計だ。

　両製品とも、ゲーム用途はもちろん、動画編集や3D制作などのクリエイティブ用途にも対応しやすい点が特徴だ。いずれも保証期間は2年で、コンパクトなPCケースに高性能GPUを収めたいユーザーや、最新世代のGeForce RTX環境を整えたい自作PCユーザーに向く製品だ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典