ASUS「ROG」20周年モデル登場、540Hz対応OLEDモニターなど3製品発売

ASUS JAPANは8月26日、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）の設立20周年を記念した「ROG EDITION 20」シリーズとして、27型ゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-G EDITION 20」、コレクターズキーキャップ「ROG KEYCAP MYSTERY BOX EDITION 20」、マウスパッド「ROG SCABBARD II XXL EDITION 20」の3製品を発表した。発売日は、モニターが8月28日、キーキャップとマウスパッドが9月4日だ。価格はROG Swift OLED PG27AQWP-G EDITION 20が214,920円、ROG KEYCAP MYSTERY BOX EDITION 20が27,480円、ROG SCABBARD II XXL EDITION 20が10,780円。

主力の「ROG Swift OLED PG27AQWP-G EDITION 20」は、第4世代タンデムWOLEDパネルを採用した27型QHDゲーミングモニターだ。QHDでは最大540Hz、FHD相当では最大720Hzのデュアルモードに対応し、競技性の高いゲームで滑らかな表示を実現する。さらに、従来のWOLEDパネル比で輝度15％、色域25％、パネル寿命60％の向上をうたうほか、DCI-P3 99.5％、ΔE＜2の色精度、TrueBlack Glossyパネル、ASUS OLED Careによる焼き付き対策も備える。

「ROG KEYCAP MYSTERY BOX EDITION 20」は、歴代ROG製品をモチーフにした限定コレクターズキーキャップだ。ROG Chariot、ROG Claymore、ROG Gladius、ROG Raikiri Pro、ROG Deltaなどを題材にした全7種のデザインを用意し、6個入り1セットのミステリーボックス形式で販売する。単品販売はなく、セット内の「ROG Logo」は48分の1の確率で特別仕様の「ROG Logo Special Edition」に差し替わる仕組みだ。

「ROG SCABBARD II XXL EDITION 20」は、ブラックとゴールドを基調にした20周年記念デザインの大型マウスパッドだ。サイズはおよそ900×400mmで、マウスとキーボードをまとめて置ける広さを持つ。水・油・ホコリを寄せ付けにくいトリプルプロテクトコーティング、AATCC Grade 100の耐水性能、約12％薄型化したナローステッチ、滑り止めラバーベース、光学・レーザー両対応の滑らかな表面など、実用性を重視した設計が特徴だ。厚みは3mmとなる。