ASUS、300gの軽量ゲーミングヘッドセット「ROG Pelta Core」発売　Team Vitalityコラボモデルも

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、USB接続の軽量ヘッドセット「ROG Pelta Core Gaming Headset」と、Team Vitalityとコラボレーションしたゲーミングマウスパッド「ROG Hone Control Ace L Vitality Edition Mouse Pad」を発表した。発売日は9月4日で、競技性の高いプレイ環境を求めるユーザー向けの新製品だ。価格はROG PELTA CORE/BLK
が17,280円、ROG HONE CONTROL ACE L VITALITY EDITIONが12,080円。
ROG Pelta Core Gaming Headsetは、ROG独自設計の50mmチタンコーティング振動板ドライバーを搭載し、20Hz～20kHzの広い再生帯域で、ゲーム内の細かな音まで捉えやすい構成だ。300gの軽量ボディに加え、3段階調整の伸縮性ヘッドバンドを採用し、長時間のプレイでも負担を抑えやすい設計となる。ベーシックモードとパラメトリックEQの切り替えや、Gear Linkによるライティング、イヤーカップ操作のカスタマイズにも対応する。
ROG Hone Control Ace L Vitality Edition Mouse Padは、CSとVALORANTで実績を持つTeam Vitalityと共同開発した限定デザインだ。摩擦係数を高めたクロス素材により、素早いフリックや細かなエイム補正で止めやすさを重視する。サイズはおよそ幅490×奥行420×厚さ4mm。重量はおよそ308gとなる。ローセンシからハイセンシまで幅広いスタイルに対応し、LANイベントや大会への持ち運びもしやすい。
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