ASUS、Macユーザーにも最適なProArtモニター2機種を発売　USB-C 96W給電対応

ASUS JAPANは8月19日、プロフェッショナルクリエイター向けブランド「ProArt」から、26.5インチ 4K QD-OLEDモニター「ProArt Display OLED PA279CDV」と、23.8インチ フルHD IPSモニター「ProArt Display PA249CGV」の2製品を、8月21日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売すると発表した。価格はProArt Display OLED PA279CDVが134,820円、ProArt Display PA249CGVが41,220円。両製品とも工場出荷時キャリブレーションによるCalman Verified認定の色精度、USB-Cによる96W給電、Auto KVMなどを備え、映像編集、写真編集、デザイン制作などのワークフローを支える設計だという。

上位モデルのProArt Display OLED PA279CDVは、26.5インチの4K UHD QD-OLEDパネルを採用し、120Hzリフレッシュレートと0.1ms（GTG）の応答速度を備える。ΔE＜1.5の高い色精度に加え、100% sRGBと99% DCI-P3の広色域、ピーク輝度1,000cd/㎡、VESA DisplayHDR True Black 400対応により、暗部から高輝度までの階調表現に強みを持つ。さらに、アンチスクラッチフィルムとASUS OLED Careで焼き付きリスクを抑え、長時間の制作環境でも安心して使える構成だという。

もう一方のProArt Display PA249CGVは、23.8インチのIPSパネルに最大144Hzの可変リフレッシュレート（VRR）を組み合わせたスタンダードモデルだ。178度の広視野角に加え、ΔE＜2の色精度と100% sRGB、95% DCI-P3の広色域を実現し、写真補正やグラフィック制作のような色再現性が重要な作業に向く。周囲の明るさに応じて色域や輝度を自動調整するASUS Light Syncも搭載し、環境変化に左右されにくい表示を目指すという。

両製品の共通点は、Macとの親和性を意識した接続性にある。USB-Cは96W給電に対応し、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電をまとめやすい。さらにAuto KVMにより、1組のキーボードとマウスで2台のPCやノートPCを切り替えられるため、複数端末をまたぐ制作現場でも操作の手間を減らせる。PA279CDVはM Model-P3カラーのプリセットも備え、MacBookでの色表示に配慮した点も特徴だという。