『Control Resonant』無料入手のチャンス！ ASUS・ROG「GeForce RTX 50」購入キャンペーン

ASUS JAPANは9月29日まで、対象のASUS/ROG製GeForce RTX 50シリーズ搭載製品を購入し応募したユーザーに、ゲーム『Control Resonant』通常版のゲームコードを配布する「Control Resonant バンドルキャンペーン」を実施中だ。対象はGeForce RTX 5070以上のビデオカード単品、GeForce RTX 5070以上搭載のASUS製デスクトップ、GeForce RTX 5070 Laptop以上搭載のASUS製ノートパソコンとなる。

キャンペーン対象となるGPU単体製品は、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070のROG、ProArt、Noctua、TUF Gaming、PRIME、DUAL製品だ。デスクトップではGeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070搭載のASUS製モデル、ノートパソコンではGeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 Laptop GPU搭載のASUS製モデルが対象だ。購入後はASUSキャンペーンサイトから応募し、取得したゲームコードをNVIDIAキャンペーンサイトおよびNVIDIAアプリで引き換える流れとなる。

応募期間は8月26日から9月29日23時59分までだ。GeForce Experienceでのクーポン引換終了日は10月27日23時59分までとなる。なお、クーポンコードがなくなり次第、予定より早く終了する場合があるため、対象製品の購入を検討しているユーザーは早めの確認が重要だ。キャンペーンの詳細はASUSキャンペーンサイトで案内されている。