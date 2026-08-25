Acer、AMD Ryzen 7 8700F×RX 9070 XT搭載「Nitro 30」発売　28Lの高性能ゲーミングPC

日本エイサーは、ゲーミングブランド「Nitro」から、AMD Ryzen 7 8700FとAMD Radeon RX 9070 XTを搭載したゲーミングデスクトップ「Acer Nitro 30（N30-100-F73Z97X）」を、Acer公式オンラインストア、Acerダイレクト各店、Amazonで発売した。ゲーム、配信、動画編集、クリエイティブ作業まで幅広くこなす28Lクラスの高性能モデルとして投入される。
Acer Nitro 30は、8コア16スレッド、最大ブースト5.0GHz対応のAMD Ryzen 7 8700Fと、16GBの専用ビデオメモリーを備えるAMD Radeon RX 9070 XTを組み合わせた構成だ。メモリーは32GB DDR5-5600MHz、ストレージは1TB PCIe Gen4 NVMe SSD、電源は850W 80 PLUS GOLD認証で、高負荷なゲーム環境でも安定動作を狙う設計となる。対応タイトルでは、AMD FidelityFX Super Resolution 4やAMD HYPR-RXにより、画質とフレームレートの両立を支援するという。
筐体はおよそ28Lのコンパクトサイズで、EMI準拠の透明ガラスサイドパネルを採用し、内部のRGBライティングを視覚的に楽しめる。冷却は前面と背面の120mm RGBライティング対応システムファン2基に加え、RGBライティング対応CPUファン1基を備えた計3基構成だ。マシン動作中はRGBライトを消灯できない仕様で、デスク周りを鮮やかに演出するという。さらに、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、1000Base-T有線LANに対応し、最大4画面出力も可能なため、ゲーム以外のマルチモニター運用にも向く。
そのほか、DTS Ultraによる立体音響、Acer Intelligence Spaceへの対応、Creator Space、ProCam、Game Assistant、Desktop Utilitiesといった機能も利用できる。付属品はCopilotキー搭載USBキーボード、USB光学マウス、電源ケーブルとなる。
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