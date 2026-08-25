最大5500Paの吸引力、吸う・吹くを1台でこなすコードレスクリーナー発売

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、2WAY仕様のコードレスハンディクリーナー「200-CDVC002」を発売した。最大5,500Paの吸引力と電動エアダスター機能を1台に搭載し、車内やデスクまわりの細かなゴミを手軽に掃除できるモデルだ。価格は3,345円（税抜）で、サンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店で購入できる。

この製品の最大の特徴は、掃除機としての「吸引」と、ホコリを吹き飛ばす「送風」を1台で使い分けられる点だ。車のシートすき間、キーボード、家具の隙間など、通常の掃除機では取り回しづらい場所にも対応しやすい。すき間ノズル、ブラシノズル、圧縮ノズル、エアダスター用ノズルの4種類が付属し、用途に応じた掃除をしやすい構成となる。

吸引性能は最大5,500Paで、弱・強の2段階切り替えに対応。約53,000rpmのモーターを採用し、ホコリや髪の毛のような軽いゴミから、車内にたまりやすい砂や細かなゴミまで幅広く吸い取れるという。LEDライトも備え、暗い場所でもゴミを確認しながら作業しやすい。

さらにHEPAフィルターを搭載し、微細なホコリを捕集しやすい点も見逃せない。ダストボックスとフィルターは取り外して手入れでき、フィルターは洗浄・乾燥して繰り返し使える。電源はUSB Type-C充電に対応し、コードレス仕様のため自宅でも車内でも扱いやすい。使用時間は弱モードで約20分、強モードで約11分となり、日常の部分掃除には十分な実用性を備える。