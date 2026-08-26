3台の機器をサッと切り替え！ サンワサプライの薄型ワイヤレスキーボードが登場

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」にて、Bluetoothと2.4GHz接続に対応し、最大3台の機器を切り替えて使えるワイヤレスキーボード「400-SKB082BG」を発売した。価格は6,345円（税抜）。パソコン、タブレット、スマートフォンをまたいで入力環境をまとめたい人向けの薄型キーボードだ。
この製品の大きな特徴は、Bluetooth接続2台と2.4GHzワイヤレス接続1台の計3台に同時接続できるマルチペアリング機能だ。キー操作で接続先を素早く切り替えられるため、複数端末を使い分ける作業でも手間が少ない。さらに、ノートパソコンに近いパンタグラフ方式を採用し、浅いキーストロークと軽い押し心地、静かな打鍵音を実現するという。
電源はUSB Type-C充電式で、乾電池交換の必要がない。付属ケーブルで充電しながらの使用もできるため、バッテリー残量を気にせず作業を続けやすい。フルサイズの日本語配列にテンキーを備えており、表計算ソフトへの数値入力や事務作業にも向く構成だ。
デザイン面では、落ち着いたベージュカラーを採用し、デスクまわりにやわらかな印象を与える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります