3台の機器をサッと切り替え！ サンワサプライの薄型ワイヤレスキーボードが登場

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」にて、Bluetoothと2.4GHz接続に対応し、最大3台の機器を切り替えて使えるワイヤレスキーボード「400-SKB082BG」を発売した。価格は6,345円（税抜）。パソコン、タブレット、スマートフォンをまたいで入力環境をまとめたい人向けの薄型キーボードだ。

この製品の大きな特徴は、Bluetooth接続2台と2.4GHzワイヤレス接続1台の計3台に同時接続できるマルチペアリング機能だ。キー操作で接続先を素早く切り替えられるため、複数端末を使い分ける作業でも手間が少ない。さらに、ノートパソコンに近いパンタグラフ方式を採用し、浅いキーストロークと軽い押し心地、静かな打鍵音を実現するという。

電源はUSB Type-C充電式で、乾電池交換の必要がない。付属ケーブルで充電しながらの使用もできるため、バッテリー残量を気にせず作業を続けやすい。フルサイズの日本語配列にテンキーを備えており、表計算ソフトへの数値入力や事務作業にも向く構成だ。

デザイン面では、落ち着いたベージュカラーを採用し、デスクまわりにやわらかな印象を与える。