小柄で可愛いところが魅力。「世界の妹」こと堀 みなみ（ほり・みなみ）さんが、5th DVD「Snow White」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：127分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月8日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

デビュー以来、DVDリリースは順調に推移しているが、今作はジャケ写から分かる通りの雪ロケが含まれているのが最大の特徴。1月に北海道に行ってきたそうで、カフェ店員の女の子を演じている。堀さんが雪ロケに挑むのは初めてだ。

――やってみていかがでした？

【堀 みなみ】 めっちゃ寒かったですが、気温がマイナスにならなかったし、水着の面積も広めだったので気合いでなんとかなりました。初めてにしては上手にやれたんじゃないかと思います。途中でサウナに入るシーンもうれしかったです（笑）。

――カフェ店員を演じてみた感想は？

【堀 みなみ】 こちらも未経験の役柄だったし、すごく新鮮な気持ちでカメラと向き合えました。白のノースリーブニット姿でちゃんと豆から挽いているところは、ぜひ視聴してほしいです。

――ほか注目は？

【堀 みなみ】 ドライブデートに行くところです。屋外を少し歩いてから、車内で白のワンピースを脱ぐ展開になっていて、そのときに披露した紫色のランジェリーが大人っぽかったなと。ヘッドレストの上に胸を乗せるところも、柔らかさを楽しんでもらえると思います。

――ところで、趣味のパチンコのほうは？

【堀 みなみ】 3日前に2万5000円くらい負けてショックでしたが、ホールで来店イベントをやらせていただくことも増えたし、プライベートで熱くならないように気をつけながら打ちたいです。

9月27日に所属事務所が開催する「はなまる 2026 大プール撮影会」にも参加予定。総勢35名以上の豪華なものになっており、混雑が予想されるので参加を希望するなら機材などの準備は怠らないように。ホットスタッフ川越パーク（川越水城公園）にて。