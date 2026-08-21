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ORICOのUSB 3.0ハブがセール価格765円　4ポート・5Gbps対応モデル登場

2026年08月21日 10時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ORICOは、新製品「USB 3.0ハブ 4ポート バスパワー」を発売した。通常価格は1,580円だが、キャンペーン期間は8月21日11:30から9月3日23:59までで、35%OFFの本日限定ディールと専用コード「TSJ5XYYW」による15%OFFを組み合わせることで、最終割引後価格は765円となる。ノートPCのUSBポート不足を補い、テレワークや在宅勤務の作業効率を高める周辺機器だ。

　このUSBハブの特徴は、USB 3.0ポートを4基備え、最大5Gbpsの理論値でデータ転送できる点にある。USB 2.0の約10倍にあたる速度をうたっており、大容量ファイルの移動や外付けストレージの接続に向く。さらに、100cmケーブルを付属し、PC本体から少し離れた場所でも使いやすい構成だ。

　電源アダプターを必要としないバスパワー駆動も見逃せない。コンパクトかつ軽量な設計のため、デスク上を整理しやすいだけでなく、バッグに入れて持ち運びやすい。外出先や出張先で周辺機器を増設したい場面にも対応しやすい仕様だ。

　互換性の広さも強みだ。対応OSはWindows、macOS、Android、Linux、Chromebookで、iPad ProやSurfaceなどUSBポート搭載機器にも使える。追加ドライバは不要で、USBポートに挿すだけで利用を開始できるため、専門知識がなくても扱いやすい。

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