「もう無理、一歩も外に出たくない…」連日ニュースで流れる命に関わるレベルの酷暑。

ドアを開けた瞬間、サウナの中に放り込まれたかのようなドロッとした熱気と、吹き出す汗。ハンディファンを回しても生ぬるい風が顔に当たるだけで、何の解決にもならない絶望感を味わっていませんか？

この殺人的な暑さを生き抜くには、気合や根性、気休めの扇風機じゃ太刀打ちできません。今や体を直接冷やしてくれる本格的な冷却ガジェットは「あったら便利」ではなく、絶対に欠かせない「生存マストアイテム」になりつつあります。

そんな猛暑に終止符を打つ、首掛けクーラーの最高峰「COOLiFY Cyber Fold」があれば、あの地獄のような通勤・通学や外出が一変します。

価格こそ4万2800円とお高いですが、夏のみならず冬場もつかえて、価格以上の真価を発揮してくれるガジェットですよ！

【推しポイント1】圧倒的な冷却力と広範囲への風！首元のベタつきを吹き飛ばす強力エアフロー

猛暑の外出で一番不快なのが、首元にじっとり溜まる嫌な汗や熱気ですよね。

COOLiFY Cyber Foldは、首にかけた瞬間、ダイレクトに冷感が広がり全身の熱が引いていくような強力な冷却システム（COOLOGY 3.0）を搭載。 スイッチを入れた後、汗が引いていくさっぱりとした快適さを体感できます。

風量や動作モードは、専用アプリとの連携により自分好みに細かなカスタマイズが可能です。 室内でのデスクワークからギラギラ太陽が照りつける屋外まで、自分に一番心地よい冷たさをピンポイントで選べます。

さらに、これだけパワフルな風を送りながらも、360度立体送風システム（独立8風路）が空気の流れまで効率的にコントロール。 周りの目を気にせず、オフィスや通勤・電車内でもスマートに「極上の清涼感」をひとり占めできますよ。

【推しポイント2】独自の可動式ヒンジ設計！自分の首の形にジャストフィット

首掛けクーラーでよくあるのが「自分の首のサイズに合わない」「密着しなくて冷たさを感じにくい」という悩み。でもCOOLiFY Cyber Foldならそんな心配は無用です。

本体に新開発という「アジャスタブルヒンジ構造（可動式ヒンジ設計）」を採用しているため、自分の首に合わせて角度を自由自在に調整できます。 冷却プレートが首元にぴったり吸い付くようにしっかりフィットし、肌との接触面積を高めることで冷却効率をさらに向上。

さらに送風角度も自在に調整できるため、冷却プレートと風のパワーを余すことなく、顔まわりや首元など「涼しくしたいポイント」へ的確に風を届けられるのが最大の強みです。



通勤時やアクティブに動く場面でもズレにくくストレスフリー。使わないときはコンパクトに折りたたんで、バッグへかさばらずにすっぽり収納できる携帯性の高さも魅力ですね。

【推しポイント3】夏はキンキン、冬はポカポカ！オールシーズン活躍する「温熱リラックスモード」

夏の猛暑対策として優秀なのはもちろんですが、このガジェットがつかえるのは夏だけではありません。なんとワンタッチで「温熱リラックスモード（リラックスモード）」への切り替えが可能で、首元を心地よくじんわりと温めてくれるんです。

さらに、6,000mAhの大容量バッテリーを搭載しており、最長16時間の長時間駆動を実現しているのも頼もしいポイント。



つまり、夏が終わったら押し入れに仕舞い込むような季節限定家電ではなく、冬場の防寒や、冷房が効きすぎたオフィスでの冷え対策、デスクワーク中のリフレッシュなど、1年中つかえる製品になってくれます。

1台で冷感と温感の両方をカバーできる抜群の汎用性の高さは、一度体験するともう手放せなくなりますよ。