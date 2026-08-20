親子でeスポーツを無料体験　マウスコンピューターが春日部イベントに出展

マウスコンピューターは、8月22日に春日部市役所本庁舎などで開催される「魅力再発見！！かすかべホームカミングデイ」に、親子で楽しめるeスポーツ・ゲーム体験ブースを出展する。会場は春日部市役所本庁舎2階201会議室で、参加費は無料だ。ブースではG TUNEとNEXTGEARのデスクトップパソコンやノートパソコンを用い、『ぷよぷよeスポーツ』『ソニックレーシング クロスワールド』『ストリートファイター6』を試遊できる内容となる。

体験ブースは、初めてゲームに触れる子どもから家族対戦を楽しみたい来場者まで幅広く想定した構成だ。各タイトルごとに試遊台を設置し、マウスコンピューターのゲーミングパソコンとiiyamaのゲーミングディスプレイでプレイできる。導入機材の一例として、G TUNE DG-A7G70はAMD Ryzen 7 9700Xプロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5070、32GBメモリ、2TB NVMe Gen4×4 SSDを搭載するモデルだ。さらに、27型のiiyama G-MASTER GB2771HSU-B1は、1,920×1,080解像度、FAST IPS方式パネル、0.4ms応答速度を備え、動きの速いゲームでも映像の見やすさを重視した設計となる。

イベント当日はゲーム体験に加え、来場者向け抽選会も実施する。試遊参加、または「マウスコンピューター 春日部ダイレクトショップ プラス」のX公式アカウントをフォローすることで抽選に参加でき、両方を満たせば最大2回の抽選に挑戦できるという。賞品にはG TUNEオリジナル ワイヤレスゲーミングマウス、G TUNEロゴ入りマグカップ、マイクロファイバークロスなどが用意され、総計336名に当たる。景品がなくなり次第終了となるため、早めの参加がよさそうだ。

開催日時は8月22日10時から15時までで、会場は春日部市役所本庁舎、まちなかひろば他となる。ブース出展場所は春日部市役所本庁舎2階201会議室だ。詳細は春日部市公式ページでも案内されており、地域イベントの一環として、ゲーミングPCの性能やディスプレイの表示品質を実際に体験できる機会として注目を集めそうだ。