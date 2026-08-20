JAPANNEXT、USB-C最大65W給電対応の27インチWQHDモニターを2万9980円で発売

JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを搭載し、USB-C（最大65W給電）に対応したWQHD液晶モニター「JN-IPS27Q2-C6」を、8月20日に発売する。直販価格は29,980円だ。

「JN-IPS27Q2-C6」は、2560×1440ピクセルのWQHD解像度により、フルHD比で約78％高精細な表示を実現。27インチのIPS（ADS）パネルは上下左右178度の広視野角に対応し、sRGB 99％の広色域と最大輝度350cd/㎡によって、写真編集や動画視聴でも色再現性に優れた表示が期待できるという。非光沢仕様のため、照明や外光の映り込みも抑えやすい設計だ。

接続面では、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を搭載し、USB-C接続時は映像出力と最大65Wの給電を1本のケーブルでまかなえる。ノートPCのACアダプターを持ち運ぶ負担を減らせるため、テレワークや出社併用のワークスタイルと相性がよい。さらに、モニターに接続したキーボードやマウスを複数機器で共有できるKVM機能も備え、デスク周りの配線整理と切り替え作業の効率化に役立つ。

映像面ではAdaptiveSync（FreeSync）に対応し、ティアリングを抑えて滑らかな描画を目指す。長時間利用を想定したフリッカーフリーとブルーライト軽減モードも搭載するため、日常的な作業負荷を軽減しやすい。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けも可能だ。2W×2のスピーカーを内蔵し、本体サイズはスタンド有りでおよそ幅615×奥行220×高さ468mm、重量はおよそ4.8kgとなる。保証期間は2年だ。