JAPANNEXT、65W USB-C給電対応の27型WQHDモニターを25,980円で発売

JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを採用したWQHD液晶モニター「JN-iE27Q2-C6」を、10月1日にECサイト限定で発売する。直販価格は25,980円で、購入はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各販売ページから行える。WQHD解像度とUSB-C最大65W給電に対応し、テレワークから写真・動画編集まで幅広い用途を見込む製品だ。

「JN-iE27Q2-C6」は、フルHDより約78％高精細な2560×1440ドットのWQHD表示に対応する27型モデルだ。IPS(ADS)パネルを搭載し、上下左右178度の広視野角を確保するため、斜めから見ても色変化が起きにくいという。最大輝度は350cd/㎡、色域はsRGB 99％で、映像視聴だけでなく、色再現性が求められる編集作業にも向く仕様だ。

接続面では、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を備え、USB-Cは最大65W給電に対応する。対応PCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電をまかなえるため、デスク上をすっきりまとめやすい。さらにKVM機能により、モニターに接続したキーボードとマウスを、デスクトップPCとUSB-C接続のノートPCで切り替えて共有できる構成だ。

そのほか、AdaptiveSync(FreeSync)によるティアリング抑制、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業負荷を抑える設計だ。75×75mmのVESAマウントにも対応し、モニターアーム運用も可能だ。本体サイズはスタンド有で高さ468×幅615×奥行220mm、重量は約4.8kgとなる。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証が付く。