JAPANNEXT、65W USB-C給電対応の27型WQHDモニターを25,980円で発売
JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを採用したWQHD液晶モニター「JN-iE27Q2-C6」を、10月1日にECサイト限定で発売する。直販価格は25,980円で、購入はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各販売ページから行える。WQHD解像度とUSB-C最大65W給電に対応し、テレワークから写真・動画編集まで幅広い用途を見込む製品だ。
「JN-iE27Q2-C6」は、フルHDより約78％高精細な2560×1440ドットのWQHD表示に対応する27型モデルだ。IPS(ADS)パネルを搭載し、上下左右178度の広視野角を確保するため、斜めから見ても色変化が起きにくいという。最大輝度は350cd/㎡、色域はsRGB 99％で、映像視聴だけでなく、色再現性が求められる編集作業にも向く仕様だ。
接続面では、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を備え、USB-Cは最大65W給電に対応する。対応PCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電をまかなえるため、デスク上をすっきりまとめやすい。さらにKVM機能により、モニターに接続したキーボードとマウスを、デスクトップPCとUSB-C接続のノートPCで切り替えて共有できる構成だ。
そのほか、AdaptiveSync(FreeSync)によるティアリング抑制、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業負荷を抑える設計だ。75×75mmのVESAマウントにも対応し、モニターアーム運用も可能だ。本体サイズはスタンド有で高さ468×幅615×奥行220mm、重量は約4.8kgとなる。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証が付く。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります