横長画面でFPS・MMOに強い！ 34インチ湾曲UWQHDモニターが4万円台

JAPANNEXTは、34インチVAパネル搭載の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター「JN-EVC34G180-HS」を発売した。直販価格は43,980円で、販売はECサイト限定となる。UWQHD(3440×1440)解像度、180Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度に対応し、ゲーム用途からデスクワークまで幅広く活用できるモデルだ。

「JN-EVC34G180-HS」は、34インチのVAパネルと曲率R1500の湾曲デザインを採用したウルトラワイドモニター。21:9のアスペクト比とUWQHD解像度により、表示領域はフルHDよりも大きく、FPSやMMOのように視界情報が重要なゲームで有利に働く構成だ。VAパネルならではの4000:1の高コントラスト比も備え、黒の締まりや映像のメリハリを重視するユーザーに向くという。

表示性能では、180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度が特徴だ。動きの速いシーンでも残像感を抑え、滑らかな描画を狙える。さらにAdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを抑えてゲーム画面を安定させる。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応しており、家庭用ゲーム機でも高精細な映像を楽しめる設計だ。

機能面では、最大100mmの高さ調整に対応する昇降式多機能スタンドを搭載し、左右各30度のスイーベルも可能だ。接続端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2、オーディオ出力×1を装備し、2W×2のスピーカーも内蔵する。さらに、フリッカーフリーやブルーライト軽減モード、75×75mmのVESAマウント対応も備え、2年間のメーカー保証が付くのも安心材料だ。