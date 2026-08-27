JAPANNEXT、15.6インチIPS×2搭載の4Kデュアルモバイルモニター「JN-DMD-IPS156U」を発売
JAPANNEXTは、15.6インチのIPSパネルを2枚搭載した4Kデュアルモバイルモニター「JN-DMD-IPS156U」を発売した。直販価格は99,700円だ。
JN-DMD-IPS156Uは、2枚の15.6インチIPSパネルを折りたたみ式の筐体に収めたモバイルモニターだ。解像度は3840×2160で、フルHDの4倍にあたる高精細表示を実現する。外出先やワーケーション、自宅のリビングなど、据え置き型の大型ディスプレイを置きにくい環境でも、作業領域を大きく広げられる点が特徴だ。
接続時は、ノートPC本体の画面と合わせて最大3画面の拡張表示に対応する。2枚の画面にはそれぞれ別の内容を表示できるため、資料確認やブラウジング、表計算などを同時に進めやすい。なお、画面拡張機能を使うにはUSB-CまたはDisplayPort接続が必要で、HDMI接続時はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容になる。Macは3画面拡張機能に非対応だという。
表示モードは、2画面を1枚の大画面のように扱う「接続表示」モード、別々のスクリーンとして使う「拡張」モード、PCと同じ画面を映す「コピー」モードの3種類を備える。本体側面の切替ボタンで操作でき、設定画面を開かずにワンタッチで切り替えられる。さらに、上部画面を反対側へ折り曲げるとジャイロセンサーが自動で上下反転するオートフリップ機能も搭載し、商談やプレゼンテーション時の見せ方にも配慮している。
本体には収納可能な自立式キックスタンドを備え、縦向き・横向きの両方に対応する。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×2を装備し、75×75mmのVESAマウントにも対応する。フリッカーフリー設計とブルーライト軽減モード、2W×2のスピーカー、2年間のメーカー保証も備える。
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