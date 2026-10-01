USB-C最大65W給電・昇降スタンド搭載で30,980円！ JAPANNEXTの27インチWQHDモニター

JAPANNEXTは、27インチIPSパネル採用のWQHD液晶モニター「JN-IPS27Q2-HSPC6」を10月1日に発売する。直販価格は30,980円で、購入はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで可能だ。USB-Cによる最大65W給電や昇降式多機能スタンド、KVM機能などを備え、仕事用から編集用途まで幅広く使えるモデルとなる。

「JN-IPS27Q2-HSPC6」は、2560×1440ドットのWQHD解像度に対応し、フルHDよりも約78％高精細な表示を実現する。27インチのIPS(ADS)パネルを採用し、上下左右178度の広視野角とsRGB 99%の広色域に対応するため、色の変化が少なく、写真編集や動画編集にも向く構成だ。最大輝度は350cd/㎡、リフレッシュレートは100Hzだ。

スタンドは高さ最大110mmの範囲で調整できる昇降式で、ピボット回転による縦表示や、左右25度ずつのスイーベルにも対応する。インターフェイスはHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を備え、USB-C接続時は映像出力と最大65W給電を1本のケーブルでまかなえる。ノートPCのACアダプターを持ち歩かずに済む点は、在宅勤務や外出先との併用環境で便利だ。

さらに、接続先を切り替えてもキーボードやマウスをそのまま使えるKVM機能、映像の乱れを抑えるAdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載する。VESAマウントは75×75mmに対応し、2W×2のスピーカーも内蔵する。サイズはおよそ高さ420-530×幅615×奥行220mm(スタンド有)で、重量はおよそ5kgとなる。保証期間は2年だ。