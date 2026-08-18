ATEN、8Kデュアルディスプレイ対応KVMスイッチ「CS1942DPA」を発売　4K/120Hz・4画面環境にも対応

ATENジャパンは、2ポートKVMPスイッチ「CS1942DPA」を8月17日より出荷開始した。販売はATEN公式オンラインストアなどを通じて行われ、2台のDisplayPort搭載PCを1組のキーボード・マウスで操作できるデュアルディスプレイ向け製品だ。
CS1942DPAは、最大4K@120Hz、8K@60Hzに対応し、HDR10+による高精細な表示を実現する。さらに、21:9および32:9のウルトラワイド表示にも対応し、編集作業やコーディング、ゲームなど、広い作業領域を求める用途で力を発揮する。1組のキーボードとマウスで2台のPCをまたいで操作できるため、デスク環境を簡潔に保ちながら作業効率を高めやすいという。
周辺機器の共有にも強みがある。USB 3.2 Gen 1ハブを2ポート備え、フラッシュドライブやプリンター、スキャナーなどを接続して、コンピューター間でデータやメディアを扱いやすい構成だ。SuperSpeed USB 5Gbpsに対応するため、ファイル転送の待ち時間を抑えやすい点も魅力となる。対応OSはWindows、macOS、Linuxだ。
また、2台のCS1942DPAをDCCポートでデイジーチェーン接続すれば、最大4台のコンピューターを4画面で運用するクアッドディスプレイ環境へ拡張できる。切替方法もプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、有線リモコンと多彩で、KVM、USB、オーディオを個別に切り替えられる。付属品としてDisplayPortケーブル×4、USB 3.2 Gen 1 A→Bケーブル×2、電源アダプター×1、有線リモコン×1が同梱され、届いたその日から導入しやすい内容だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります