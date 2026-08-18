ATEN、8Kデュアルディスプレイ対応KVMスイッチ「CS1942DPA」を発売　4K/120Hz・4画面環境にも対応

ATENジャパンは、2ポートKVMPスイッチ「CS1942DPA」を8月17日より出荷開始した。販売はATEN公式オンラインストアなどを通じて行われ、2台のDisplayPort搭載PCを1組のキーボード・マウスで操作できるデュアルディスプレイ向け製品だ。

CS1942DPAは、最大4K@120Hz、8K@60Hzに対応し、HDR10+による高精細な表示を実現する。さらに、21:9および32:9のウルトラワイド表示にも対応し、編集作業やコーディング、ゲームなど、広い作業領域を求める用途で力を発揮する。1組のキーボードとマウスで2台のPCをまたいで操作できるため、デスク環境を簡潔に保ちながら作業効率を高めやすいという。

周辺機器の共有にも強みがある。USB 3.2 Gen 1ハブを2ポート備え、フラッシュドライブやプリンター、スキャナーなどを接続して、コンピューター間でデータやメディアを扱いやすい構成だ。SuperSpeed USB 5Gbpsに対応するため、ファイル転送の待ち時間を抑えやすい点も魅力となる。対応OSはWindows、macOS、Linuxだ。

また、2台のCS1942DPAをDCCポートでデイジーチェーン接続すれば、最大4台のコンピューターを4画面で運用するクアッドディスプレイ環境へ拡張できる。切替方法もプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、有線リモコンと多彩で、KVM、USB、オーディオを個別に切り替えられる。付属品としてDisplayPortケーブル×4、USB 3.2 Gen 1 A→Bケーブル×2、電源アダプター×1、有線リモコン×1が同梱され、届いたその日から導入しやすい内容だ。