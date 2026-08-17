Pixio、4K/160HzとFHD/320Hzを切り替えられる31.5型ゲーミングモニター「PX32UF Wave」発売

Hameeが運営するゲーミングモニターブランド「Pixio」は、31.5インチの大画面とデュアルモードを備えたゲーミングモニター「PX32UF Wave」シリーズの予約販売を8月17日から開始する。価格は64,980円で、カラーはホワイト、ブラック、ブルー、ピンクの全4色展開だ。購入はPixio公式ストア、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング店で行える。
PX32UF Waveの最大の特徴は、4K（3840×2160／160Hz）とFHD（1920×1080／320Hz）を切り替えられるデュアルモードにある。映像の細部までしっかり表示したい作業やRPGでは4K、高い応答性が求められるFPSやアクションではFHDの高リフレッシュレートと、用途に合わせて最適化できる設計だ。31.5インチの広い画面にFast IPSパネルを採用し、鮮やかな色表現と広視野角も両立する。
応答速度は1ms（GTG）で、残像感を抑えた表示を狙える仕様だ。さらにブラックイコライザー機能を備え、暗い場面の視認性を高めやすい点もゲーミング用途で心強い。色域はsRGB 125.23%で、映像の発色にも期待できるという。ベゼル幅は約21mmとされ、マルチモニター環境にも組み込みやすい。
本体サイズはおよそ幅71.5×奥行19.5×高さ51.7cm、重量はおよそ6.36kgとなる。製品は「自分らしさ」を重視するPixioらしく、性能だけでなく部屋になじむデザイン性にも配慮したモデルだ。ゲーム環境を1台でまとめたい人や、色味と表示速度を使い分けたいユーザーに向いた新製品だ。
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