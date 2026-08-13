RTX 5080搭載PCも最大81,000円引き！ 24時間限定セールを見逃すな

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月15日に「2026/8/15 24時間限定セール」を実施する。開催期間は8月15日0:00から8月15日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大81,000円オフで提供するセールだ。購入は特設ページから行う仕組みで、対象は全10商品となる。
目玉の一つは「ZEFT R60RM」だ。AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5080を搭載し、メモリは64GB DDR5、ストレージは2TB SSDという構成だ。ミドルタワーケースと850W 80Plus Gold電源を採用し、通常819,800円から81,000円オフの738,800円（税抜）で販売する。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版で、送料無料となる。
「ZEFT G62BV」は、intel Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5060Ti 16GBを組み合わせたモデルだ。メモリは16GB DDR5、ストレージは1TB SSD、マイクロタワーケースとintel B860チップセットを備える。650W 80Plus Bronze電源を採用し、通常399,800円から30,000円オフの369,800円（税抜）で購入できる。こちらも送料無料だ。
「ZEFT Z59AP」は、intel Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5070Tiを搭載するゲーミングPCだ。メモリは16GB DDR5、ストレージは1TB SSD、ミドルタワーケースに850W 80Plus Gold電源を組み合わせる。通常499,800円から40,000円オフの459,800円（税抜）で販売される。
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