ゲーミングPCが最大13.1万円オフ！ パソコンショップSEVENが8月14日限定セール開催

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、8月14日に「2026/8/14 24時間限定セール」を実施する。期間は8月14日0:00から8月14日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが対象となる。最大131,000円オフの特価が用意され、送料無料で購入できるのが特徴だ。
主な対象モデルの一つが「ZEFT R60O」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、プロセッサーはAMD Ryzen 7 7700、グラフィックボードはGeForce RTX 5090、メモリは32GB DDR5、ストレージは2000GB SSDを搭載する。ミドルタワーケースと1300W 80Plus platinum電源を備え、通常1,275,800円（税抜）から131,000円オフの1,144,800円（税抜）で販売する。
ほかにも「ZEFT G62CL」は、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GB、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを組み合わせたマイクロタワーPCだ。通常458,800円（税抜）から45,000円オフの413,800円（税抜）となる。「ZEFT Z55XH」はintel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5060、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、通常343,800円（税抜）から24,000円オフの319,800円（税抜）で提供する。いずれも送料無料だ。
セール対象はこのほかにもあり、全10商品が割引の対象となる。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。対象機種ごとに構成や価格が異なるため、用途に合わせて選びやすい内容だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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