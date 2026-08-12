RTX 5080搭載モデルも値下げ！ 最大74,000円オフのゲーミングPCセール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、8月13日0:00から8月13日23:59までの24時間限定で「2026/8/13 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大74,000円オフとなる期間限定企画で、送料無料も適用される。

注目モデルのひとつは「ZEFT Z55XZ」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、CPUはintel Core Ultra7-265KF、GPUはGeForce RTX 5080、メモリは32GB DDR5、ストレージは2000GB SSDという構成で、ケースにはNZXT H9 FLOW RGB ホワイトを採用する。チップセットはintel Z890、電源は1000W 80Plus goldで、通常749,800円（税抜）から74,000円オフの特価675,800円（税抜）となる。

あわせて「ZEFT Z58R」は、intel Core Ultra5-235とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせたミドルレンジ向けの構成だ。メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、チップセットはintel B860、電源は650W 80Plus bronzeを採用する。通常428,800円（税抜）から41,000円オフの特価387,800円（税抜）で、コストと性能のバランスを重視する層に向く。

さらに「ZEFT R65WQ」は、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載するモデルだ。メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、マイクロタワーケース、750W 80Plus gold電源という仕様で、通常575,800円（税抜）から57,000円オフの特価518,800円（税抜）となる。今回のセールではこの3機種を含め、計10商品が対象で、いずれも特設ページから確認できる。

セール対象機種はいずれも送料無料で、ゲーミング用途を中心に高性能CPUとGPUを求めるユーザーにとって見逃せない内容だ。購入方法は、各製品ページまたはセール特設ページからの注文となる。なお、販売期間は8月13日23:59までの限定となるため、検討は早めが望ましい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。