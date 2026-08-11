7月26日、真夏の日差しに負けず、幕張メッセにて、世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2026［夏］」が開催された。毎年夏のワンフェスは自販機の冷却が追いつかない状況だが、今年は少し暑さがやわらいだせいか（といっても30度超えだったが）、夕方まで冷えた飲み物が買えたのはありがたかった。
今回も企業ブースに展示されていた美少女系の新作フィギュアを厳選して紹介する。なお写真はワンフェス2026［夏］開催時のものであり、開発中・監修中の製品が含まれており、仕様などが変更される場合があることはご了承いただきたい。
公開間近のまどマギから、懐かしいアニメキャラまで
バラエティーに富んだ新作フィギュアたち
今回の特別企画「空想いきものワンフェス」では入り口に氷の造形を展示。彫刻師による制作実演も実施され、見た目に涼しい会場となっていた。
公式ステージで制作実演されたグリフォンとキマイラの氷の彫像がお出迎え
ワンダーフェスティバル2026［夏］が今年も開催
企業ブースは常連企業のいくつかが参加していなかったのが少し寂しかったが、それでも十分満足できる新作フィギュアが揃っていた。それでは展示されていた、これから発売されるフィギュアたちをブースごとに紹介しよう。
KADOKAWA
「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」乙宗 梢 LoveLive!Days 5th Anniversary ver. 2026年11月発売予定、「ラブライブ！」絢瀬絵里 LoveLive!Days 5th Anniversary ver. 発売中、「ラブライブ！サンシャイン!!」乙宗 梢 LoveLive!Days 5th Anniversary ver. 2026年12月発売予定
「ラブライブ！」高坂穂乃果／南ことり／園田海未 僕たちはひとつの光ver. 2026年10月発売予定、星空 凜／西木野真姫／小泉花陽 僕たちはひとつの光ver. 2027年1月発売予定、絢瀬絵里／東條 希／矢澤にこ 僕たちはひとつの光ver. 2027年8月発売予定
「ゼロの使い魔」ルイズ 20th Anniversary NON scale model 2027年2月発売予定
「灼眼のシャナ」シャナ 原作版 ノンスケールフィギュア 2027年2月発売予定
「狼と香辛料」ホロ 原作版 ノンスケールフィギュア 2027年2月発売予定
スレイヤーズ」リナ＝インバース 原作版 ノンスケールフィギュア 2027年2月発売予定
デザインココ
「Re:ゼロから始める異世界生活」エミリア ウェディングドレスVer. 発売時期未定
「Re:ゼロから始める異世界生活」シャウラ 2027年4月発売予定
「死亡遊戯で飯を食う。」幽鬼 2027年7月発売予定
「学園アイドルマスター」花海佑芽 Begrazia Ver. 発売時期未定
「学園アイドルマスター」秦谷美鈴 Begrazia Ver. 発売時期未定
「学園アイドルマスター」月村手毬 Re;IRIS Ver. 2027年7月発売予定／花海咲季 Re;IRIS Ver. 2027年6月発売予定／藤田ことね Re;IRIS Ver. 2027年8月発売予定
海洋堂
「初音ミク」初音ミク 金魚Ver. 発売時期未定
PLUM
「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」優木せつ菜 2026年7月発売予定
ユニオンクリエイティブ
「学園アイドルマスター」月村手毬 発売時期未定
「【推しの子】」ルビー 猫メイドver. -限定版- 2027年5月発売予定
「甲鉄城のカバネリ 無名爛漫」無名 2027年6月発売
「魔法少女にあこがれて」ロコムジカ 発売時期未定
「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」金色の闇 発売時期未定
「劇場版 グリッドマン ユニバース」南 夢芽 水着ver. 発売時期未定
「劇場版 グリッドマン ユニバース」新条アカネ 水着ver. 発売時期未定
「劇場版 グリッドマン ユニバース」宝多六花 水着ver. 発売時期未定
マイルストン
プルーフ「勝利の女神：NIKKE」センチ - マイティホリデー 発売時期未定
ホビーストック「初音ミク」Digital Stars 2025 ver. 2027年発売予定
CCPJAPAN
「乙女怪獣キャラメリゼ」クロエ（半獣化） 発売時期未定
DIG
「クレバテスⅡ－魔獣の王と偽りの勇者伝承－」アリシア 発売時期未定
APEXTOYS
「アズールレーン」武蔵 純潔清浄のウィステリアVer. 発売時期未定
「アズールレーン」鎮海 改 発売時期未定
「アズールプロミリア」シンフォーリア 発売時期未定
「原神」幽夜綺想シリーズ ちびキャラフィギュア クレー 発売時期未定
「ブルーアーカイブ」ヒフミ 発売時期未定
「アークナイツ」ケルシー The Pilgrim VER. 発売時期未定