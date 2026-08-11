7月26日、真夏の日差しに負けず、幕張メッセにて、世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2026［夏］」が開催された。毎年夏のワンフェスは自販機の冷却が追いつかない状況だが、今年は少し暑さがやわらいだせいか（といっても30度超えだったが）、夕方まで冷えた飲み物が買えたのはありがたかった。

今回も企業ブースに展示されていた美少女系の新作フィギュアを厳選して紹介する。なお写真はワンフェス2026［夏］開催時のものであり、開発中・監修中の製品が含まれており、仕様などが変更される場合があることはご了承いただきたい。

公開間近のまどマギから、懐かしいアニメキャラまで

バラエティーに富んだ新作フィギュアたち

今回の特別企画「空想いきものワンフェス」では入り口に氷の造形を展示。彫刻師による制作実演も実施され、見た目に涼しい会場となっていた。

企業ブースは常連企業のいくつかが参加していなかったのが少し寂しかったが、それでも十分満足できる新作フィギュアが揃っていた。それでは展示されていた、これから発売されるフィギュアたちをブースごとに紹介しよう。

KADOKAWA

デザインココ

海洋堂

PLUM

ユニオンクリエイティブ

マイルストン

CCPJAPAN

DIG

APEXTOYS