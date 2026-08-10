巻き取り式Type-Cケーブル登場　厚さ2cm以下でPD60W対応、マグネット収納も便利

磁気研究所は、同社ブランド「HIDISC」より「巻き取り式 Type-C ケーブル」を発売した。購入はAmazon、楽天、公式サイト、全国のホームセンターや量販店、直営店舗「MAG-LAB」で可能だ。製品型番はHD-RTCC60W1BK、カラーはブラック、ケーブル長は1mとなる。

この製品の最大の特徴は、収納時の厚さを2cm以下に抑えた薄型設計だ。縦横およそ6.5cm×5.5cm、重量は45g未満とコンパクトで、バッグやガジェットポーチに入れてもかさばりにくい。日常の持ち運びはもちろん、自宅やオフィスでの省スペース収納にも向く仕様だ。

ケーブルは巻き取り式で、引き出した長さを途中で固定できるため、デスク環境やコンセント位置に合わせて柔軟に使える。さらに、両引き連動構造を採用し、片側を引くと反対側も同じ長さだけ引き出される仕組みだ。フラットケーブルを採用しているため絡みにくく、使い終わった後は軽く引くだけで本体に戻せるという。

加えて、本体内部にマグネットを内蔵し、両端のType-Cコネクタを側面に固定できるマグネット収納構造を備える。収納時に端子がぶらつきにくく、バッグ内の荷物や周囲の小物を傷つけにくい点も利点だ。対応出力はUSB Power Delivery最大60W（20V/3A）で、スマートフォンやタブレットに加え、MacBook AirなどのモバイルノートPCへの給電にも対応する。USB2.0規格のデータ通信にも対応し、最大480Mbpsで転送できるとしている。

利用シーンは幅広い。デスク周りでは配線のごちゃつきを抑え、カフェやコワーキングスペースでは荷物を減らしやすい。出張や旅行では狭いテーブル上でも扱いやすく、車内でもコードが絡みにくい。小型機器の充電機会が増える中、持ち運びやすさと実用性を両立したType-Cケーブルとして注目を集めそうだ。