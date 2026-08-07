【本日】300円で2種食べ比べも！ マルちゃん焼そばの日イベント

8月8日は「マルちゃん焼そばの日」！ 東京ドームシティで縁日イベント開催東洋水産は、8月8日の「マルちゃん焼そばの日」を記念し、「8月8日はマルちゃん焼そばの日『焼そばはマルちゃん』2026」を8月7日・8日に東京ドームシティ ラクーア ガーデン 芝生広場で開催します。

イベントは、日本の夏の風物詩である縁日をテーマにした2日間限定の企画です。焼きたてのマルちゃん焼そばの試食をはじめ、縁日をイメージした体験コンテンツを用意し、マルちゃん焼そばの魅力を楽しめます。

▲マルちゃん焼そば屋台

会場では、キッチンカーで調理したマルちゃん焼そばを味わえるほか、チルド麺と冷凍麺の2種類を食べ比べできます。

また、千本くじをイメージした「マルちゃんくじ」や、スーパーボールすくいを楽しめる「マルちゃんチャレンジ」も実施します。

▲ぷっくりシール

また、来場者を対象にアンケートを実施し、回答した人には「ぷっくりシール」をプレゼントします。各日先着1000人限定です。

■8月8日はマルちゃん焼そばの日「焼そばはマルちゃん」2026 概要

実施日：8月7日・8日

実施場所：東京ドームシティ ラクーア ガーデン 芝生広場

（東京都文京区春日1-1-1）

内容：マルちゃん焼そば縁日 参加費 300円

時間：8月7日 13時～18時30分／8月8日 11時～18時30分

焼きたて試食に縁日ゲームも！

焼きたてのマルちゃん焼そばを食べ比べできるだけでなく、縁日気分を味わえるゲームも楽しめるので、夏のお出かけ先としてぴったりなイベントになりそうです。

家族や友人と一緒に夏祭り気分を楽しみながら、マルちゃん焼そばの魅力を体験してみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月7日

・終了日：2026年8月8日

※価格は税込み表記です。