【本日】300円で2種食べ比べも！ マルちゃん焼そばの日イベント

8月8日は「マルちゃん焼そばの日」！ 東京ドームシティで縁日イベント開催東洋水産は、8月8日の「マルちゃん焼そばの日」を記念し、「8月8日はマルちゃん焼そばの日『焼そばはマルちゃん』2026」を8月7日・8日に東京ドームシティ ラクーア ガーデン 芝生広場で開催します。
イベントは、日本の夏の風物詩である縁日をテーマにした2日間限定の企画です。焼きたてのマルちゃん焼そばの試食をはじめ、縁日をイメージした体験コンテンツを用意し、マルちゃん焼そばの魅力を楽しめます。
▲マルちゃん焼そば屋台
会場では、キッチンカーで調理したマルちゃん焼そばを味わえるほか、チルド麺と冷凍麺の2種類を食べ比べできます。
また、千本くじをイメージした「マルちゃんくじ」や、スーパーボールすくいを楽しめる「マルちゃんチャレンジ」も実施します。
▲ぷっくりシール
また、来場者を対象にアンケートを実施し、回答した人には「ぷっくりシール」をプレゼントします。各日先着1000人限定です。
■8月8日はマルちゃん焼そばの日「焼そばはマルちゃん」2026 概要
実施日：8月7日・8日
実施場所：東京ドームシティ ラクーア ガーデン 芝生広場
（東京都文京区春日1-1-1）
内容：マルちゃん焼そば縁日 参加費 300円
時間：8月7日 13時～18時30分／8月8日 11時～18時30分
焼きたて試食に縁日ゲームも！
焼きたてのマルちゃん焼そばを食べ比べできるだけでなく、縁日気分を味わえるゲームも楽しめるので、夏のお出かけ先としてぴったりなイベントになりそうです。
家族や友人と一緒に夏祭り気分を楽しみながら、マルちゃん焼そばの魅力を体験してみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年8月7日
・終了日：2026年8月8日
※価格は税込み表記です。
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