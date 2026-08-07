RTX 5070搭載BTOが狙い目！ パソコンショップSEVENで最大5万9000円オフ

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて、8月7日に「2026/8/7 24時間限定セール」を実施する。期間は8月7日0:00から8月7日23:59までとなり、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大59,000円オフで購入できる内容だ。対象製品は全10商品で、送料無料で提供するという。
注目は、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R65WV」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Fractal Pop XL Silent Black Solidケース、850W 80Plus Gold電源を備え、通常558,800円から59,000円引きの特価499,800円（税抜）となる。高負荷なゲームや動画編集など、性能を重視する用途に向く構成だ。
そのほか、AMD Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R62Q」は、通常469,800円から45,000円オフの424,800円（税抜）となる。さらに、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を採用する「ZEFT R60HW」は、通常425,800円から41,000円オフの384,800円（税抜）だ。いずれも32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、ゲーミング性能と拡張性を両立する構成となる。
セール対象の全10商品は、いずれも8月7日の24時間限定での販売となるため、狙いの構成がある場合は早めのチェックが有効だ。
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