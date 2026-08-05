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その手があったか！ 東急の高架下データセンター、タイガー魔法瓶の断熱技術で冷却効率向上へ

2026年08月05日 14時45分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　タイガー魔法瓶は8月5日、東急グループ4社が進める鉄道高架下の都市型データセンター実証実験で、真空断熱材「ステンレス密封真空断熱パネル（TIVIP）」による技術サポートを開始したと発表した。

　実証実験は東急、東急電鉄、イッツ・コミュニケーションズ、東急建設が2026年6月から実施している。東急電鉄大井町線の高架下にモジュール型の小規模データセンターを設置し、サーバーへの影響や遮音性、断熱性、免振性能、冷却効率などを検証する。

　タイガー魔法瓶が提供するのは、魔法瓶でつちかった真空断熱技術を建材へ応用した断熱パネル。冷却エリアを「魔法瓶」のように包み込み、冷やした空気を逃がしにくくすることで、サーバーの安定稼働や冷却効率の向上を目指すという。

　特徴は断熱性能と薄さ。熱伝導率は0.0025W/m・K以下で、一般的な断熱材より約10～25倍高い断熱性能を持つという。発泡ウレタンの約10分の1の厚さで同等の断熱効果を実現し、30年以上の真空断熱性能を維持できるとしている。

　データセンターは大量の電力を消費し、その多くを冷却設備が占める。都市部では設置スペースにも制約があるため、高性能な断熱材で冷却効率を高められれば、省エネルギー化にもつながる。

　これまで高架下といえば、店舗や駐車場として使われるイメージが強かった。通信インフラの需要が急増するなか、データセンターへの転用は新しい試みとしても注目される。そこに魔法瓶技術が使われるという意外性もあり、二重の意味で注目されそうだ。

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