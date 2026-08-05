ニトリ、8990円のコードレスハンディ掃除機　食べこぼしやソファの隙間をちょこっと掃除

ニトリは8月5日、「コードレスハンディクリーナー」を発表した。7月中旬発売で、価格は8990円。

テーブルの食べこぼしやソファの隙間、棚の上など、気付いた時にすぐ掃除できる「ちょこっと掃除」をコンセプトに開発した製品。ブラシレスモーターを搭載し、小型ながら吸引力はパワフルという。

重さは約680gでコンパクト。標準モードで約22分、強モードで約11分の連続使用が可能だ。集じん容量は約80mLで、ちょっとした掃除を想定している。

布製品の掃除に適したソファブラシと、家具の隙間や棚の掃除に使える2Wayすき間ノズルが付属する。用途に応じて3通りの使い方ができる。

専用充電スタンドも付属し、本体やアタッチメントをまとめて収納できる。使い終わったらスタンドへ戻すだけで充電可能だ。シンプルなホワイトカラーで、リビングやデスク周りに置いてもインテリアになじみやすいデザインとしている。

最近はロボット掃除機が普及した一方、少ないゴミのために掃除機を出すのは面倒という場面も増えた。気になったときに使えるハンディクリーナーは、日常のちょっとしたストレスを解消してくれそうだ。