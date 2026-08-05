映画「スパイダーマン」新作が記録的大ヒット　時代はピーター・パーカーを求めていた

ソニー・ピクチャーズは8月4日、映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」が、2026年7月31日の公開初週末に北米で3億6000万ドル、全世界で9億3200万ドルの興行収入を記録したと発表した。

北米の初週末成績は、2019年公開の「アベンジャーズ／エンドゲーム」の3億5700万ドルを上回り、名目額では歴代最高となった。世界興収は海外市場の5億7200万ドルを加え、歴代2位の公開規模に達したとロイターが8月2日付けで報じている。

トム・ホランドがピーター・パーカーを演じる実写シリーズの第4作。「スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム」から4年後を舞台に、愛する人々の記憶から自らの存在を消したピーターが、孤独を抱えながらニューヨークで犯罪と戦う姿を描く。

監督は「シャン・チー／テン・リングスの伝説」のデスティン・ダニエル・クレットン。ゼンデイヤ、セイディー・シンク、ジョン・バーンサル、マーク・ラファロらが出演した。

スーパーヒーロー映画は、作品数が増えることによる観客の“飽き”も指摘されてきた。そんななかでも、等身大の悩みを抱えるピーター・パーカーの物語は、世代を超えて観客を引きつけることを示した形だ。