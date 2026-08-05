楽天ペイ、圏外でも支払い可能に　建物内で弱い回線でも安心

アンテナピクトが表示されていなくても、レジ前であわてずに済むようになりそうだ。楽天ペイメントは8月4日、楽天ペイで通信状態が悪い時にも支払える「オフラインコード払い」を発表した。iOS版から提供を開始し、Android版は2026年秋ごろに開始予定だ。

圏外や通信障害でインターネットにつながりにくい状況でも、アプリに支払い用コードを表示する仕組み。店舗側が画面のコードを読み取り決済する。

通信状態が悪い場合は、楽天ペイアプリのホーム画面にオフラインコード払いの案内が表示される。案内をタップし、「お支払い画面を表示する」を選ぶと、店舗で読み取れるコードが現れる。

支払い元は楽天ペイ残高や楽天カードなどのクレジットカードに対応し、楽天ポイントも利用できる。ただし、店舗やサービスによっては一部の支払い方法が使えない場合がある。

利用できる店舗も限定されており、楽天ペイメントの案内ページで確認する必要がある。

以前、建物の中でつながりにくい回線を使っていたとき、スーパーのレジで決済画面が開かず、後ろの列を気にして焦ってしまうことがあった。私のような経験があるユーザーにとって、オフライン支払い機能は心強い改善になりそうだ。