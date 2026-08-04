秋葉原でゲーミングデバイス1000台無料配布「これマジ？」

コスパ重視のゲーミングPCブランドMDLは東京・秋葉原に直営店を開店する記念として、来店者向けにゲーミングデバイス計1000台を無償で配布すると8月4日にXで告知した。配布は8月8日午前11時から先着順。なくなり次第終了する。
配布対象は、自社オリジナルの68キーコンパクトゲーミングキーボード「MDL AURORA 68」が900台と、超軽量ワイヤレスゲーミングマウス「MDL LUMINA」が100台だ。場所は東京都千代田区外神田1丁目9-9のMDL秋葉原店。
MDLはモダンデザイン社が2023年に立ち上げたBTOブランド。鹿児島の自社工場で製造・検品したPCを低価格で提供してきた。福岡天神店や鹿児島店を展開するなかで東京進出を果たす。当初は8月1日オープン予定と告知していたが、実際の新規オープン日は8月8日に設定された。
告知が上がったX上では「マジ？」「開始前に並べる？」といった驚きの声が寄せられていた。
― デバイス『1,000台』無償配布。— 【 MDL 】ゲーミングPC販売｜秋葉原店8月8日OPEN⚡️ (@mdl_make) August 4, 2026
8月8日(土)
ゲーミングPCブランド MDL
｢秋葉原店｣の新規オープンを記念して
MDLゲーミングデバイス『1,000台』をご来店者に"無償"でプレゼント⚡️
この機会に是非無料でゲットしてください🔥
詳細はポストツリーから pic.twitter.com/F2pavivgrk
< 対象デバイス >— 【 MDL 】ゲーミングPC販売｜秋葉原店8月8日OPEN⚡️ (@mdl_make) August 4, 2026
⌨️MDL Aurora 900台
68キー ゲーミングキーボード
🖱️MDL Lumina 100台
55g / 26,000DPI ゲーミングマウス
▽ゲーミングデバイス詳細https://t.co/4aeQdlUgrh
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