秋葉原でゲーミングデバイス1000台無料配布「これマジ？」

Xより

コスパ重視のゲーミングPCブランドMDLは東京・秋葉原に直営店を開店する記念として、来店者向けにゲーミングデバイス計1000台を無償で配布すると8月4日にXで告知した。配布は8月8日午前11時から先着順。なくなり次第終了する。

配布対象は、自社オリジナルの68キーコンパクトゲーミングキーボード「MDL AURORA 68」が900台と、超軽量ワイヤレスゲーミングマウス「MDL LUMINA」が100台だ。場所は東京都千代田区外神田1丁目9-9のMDL秋葉原店。

MDLはモダンデザイン社が2023年に立ち上げたBTOブランド。鹿児島の自社工場で製造・検品したPCを低価格で提供してきた。福岡天神店や鹿児島店を展開するなかで東京進出を果たす。当初は8月1日オープン予定と告知していたが、実際の新規オープン日は8月8日に設定された。

告知が上がったX上では「マジ？」「開始前に並べる？」といった驚きの声が寄せられていた。