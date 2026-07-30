マウスコンピューター、店舗限定セール開始　14型ノートPCとNEXTGEARがお買い得

マウスコンピューターは7月31日から8月27日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune：Garage大阪で店舗限定セール「夏のボーナスセール第2弾」を開催する。店頭では、ホームユースからビジネスユースまで対応する14型ノートPC「mouse A4-A5U01SR-B/EX」と、クリアシフトシステムを備えるダイレクトショップ専用ケースモデル「NEXTGEAR EG-A7G60/EX」を期間限定価格で販売する。

「mouse A4-A5U01SR-B/EX」は、Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 5 7430U、AMD Radeon グラフィックス、16GBメモリ、NVMe 500GB SSDを搭載する14型ノートパソコンだ。14型フルHDノングレア液晶を採用し、反射を抑えた見やすい表示が特長となる。3年間センドバック修理保証も標準で付属し、期間限定店頭価格は134,800円だ。

「NEXTGEAR EG-A7G60/EX」は、AMD Ryzen 7 5700X、GeForce RTX 5060（8GB）、32GBメモリ、NVMe Gen4 1TB SSD、750W電源を備えるゲーミング向けモデルだ。360mm水冷クーラーとガラスサイドパネルを組み合わせ、さらにステルスとクリアを切り替えられるクリアシフトシステムを搭載する。3年間センドバック修理保証が標準で、期間限定店頭価格は279,800円となる。

セール期間は7月31日開店時間から8月27日閉店時間までで、対象店舗はマウスコンピューターダイレクトショップ全店とG-Tune：Garage大阪だ。対象商品は数量限定のため、購入を検討する場合は各店舗への問い合わせが必要となる。