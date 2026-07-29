空冷vs水冷はどちらが強い？ ASRock×インテルが大阪で性能比較イベントを実施

ASRockとソフマップとインテルは、8月8日にビックカメラアウトレット×ソフマップなんば店8Fで、イベント第2弾「コスパ番長を決めろ！限界マルチタスク性能検証イベント」を開催する。会場は8月8日12時30分から17時まで開放され、参加は基本事前予約制となる。イベントでは、ASRockのインテル対応マザーボードや水冷CPUクーラー、インテル最新CPUを軸に、空冷と水冷の冷却性能比較や、200S Plusシリーズのマルチタスク性能検証を実演する構成だ。

セッション1では「CPU性能を引き出す鍵！空冷vs水冷で魅せるASRock製クーラーの冷却力とパーツ長持ちの秘訣」をテーマに、CPUの発熱を抑える冷却設計の重要性を解説する。セッション2では、水冷環境下で「コスパ番長 200S Plusシリーズ」の実力を検証し、複数の処理を同時にこなすマルチタスク性能に焦点を当てる。会場では13時から17時までの各セッションのほか、YouTube配信でも視聴可能だという。

さらに、イベント参加者にはノベルティを1人1個まで配布するほか、ロゴ入り景品抽選キャンペーンも実施する。抽選対象は、8月1日から8月8日までに全国のソフマップ実店舗またはソフマップECサイトで、インテル製CPU、インテル製グラフィックボード、インテル製CPU搭載デスクトップPC、ASRock製インテル対応マザーボード、水冷CPUクーラー、電源ユニット、モニターなどを合計15,000円以上購入した利用者だ。会場抽選会はイベント当日の12時30分から17時まで行い、WEB抽選会は8月1日から8月9日まで応募できる。

参加方法は、申し込みフォームからの事前登録が基本となる。事前登録がなくても観覧は可能だが、規定人数を超えた場合は参加できない場合があるという。WEB抽選会に応募する場合は、購入履歴画像やレシート画像の提出が必要となる。