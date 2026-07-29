セール期間は2026年8月6日(木)23時59分まで
HHKBが8/6まで最大8340円OFF！ Amazon暮らし応援サマーSALE開催中
2026年07月29日 21時30分更新
HHKBが最大8340円OFF！
PFUは、2026年8月6日(木)23時59分までAmazon暮らし応援サマーSALEを開催中。HHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、そしてHHKB Professional HYBRIDの対象機種がそれぞれお買い得に。
対象製品は下記の通り。
HHKB Studio
特別価格：4万1800円(税込)【2200円OFF】
HHKB Studio 英語配列/墨 PD-ID100B
HHKB Studio 英語配列/雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列/墨 PD-ID120B
HHKB Studio 日本語配列/雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S
特別価格：3万3850円(税込)【3000円OFF】
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic Type-S
特別価格：2万9000円(税込)【2100円OFF】
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC
HHKB Professional HYBRID
特別価格：2万3560円(税込)【8340円OFF】
HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）PD-KB800BN
なお、以下の期間限定セットも引き続き販売中。
・フレキシブルワークセット……販売期間：2026年9月30日(水)
・HHKB Studio×「灰」特別セット……販売期間：2026年9月30日(水)
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