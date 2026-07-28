ドコモ・KDDI・楽天モバイル、熊本県の一部で通信障害　地震の影響【追記】

7月28日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする強い地震が発生。携帯電話サービスにも影響が広がっている。

NTTドコモは、地震の影響で、熊本県の一部エリアに通信障害が発生していると発表した。午後5時時点で詳しい影響範囲や対象サービスを確認している。

同社によると、一部地域では携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらい状況となっている。復旧の見込みは明らかにしておらず、影響範囲などが判明次第、情報を更新するとしている。

NTTドコモは地震の発生を受け、災害用伝言板の提供も開始した。利用者は自身の安否情報を文字で登録でき、家族や知人が携帯電話やパソコンから確認できる。

KDDIも熊本県の一部で通信障害が発生していると発表した。au、UQ mobile、povo、au回線を利用するMVNOが影響を受けており、原因は地震による基地局の停電や伝送路の故障としている。

楽天モバイルも地震の影響により、熊本県の一部エリアで携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらい状況が発生していると発表した。各社とも復旧作業を進めており、影響範囲や復旧時期は確認中としている。

同じ地震を巡っては、NTT西日本も熊本県などで固定電話や光回線が利用できない、または利用しづらい状況が発生していると発表している（関連記事）。通信各社の設備に影響が広がっており、最新の障害情報を確認する必要がある。

（※7月28日17時40分に追記。あわせて見出しを変更しました）