KDDI、都内の店舗でモバイルバッテリーの回収事業　メーカー問わず無料

KDDIは、都内4店舗でモバイルバッテリーの無料回収を開始すると発表した。対象店舗はau Style SHINJUKU、au Style IKEBUKURO、au Style UENO、GINZA 456 Created by KDDIの4つで、期間は8月1日～10月31日まで。

同社では、これまでもauショップでユーザーが利用した使用済み携帯電話やスマートフォンを無料で回収し、素材ごとに分解・分類をして、資源を活用するリサイクルを実施してきたが、今回はそれをモバイルバッテリーに拡大。店舗を利用した回収モデルの有効性を検証するとのこと。対象となるのは大きな破損がなく、膨張していないモバイルバッテリーで、メーカーを問わずに回収する。