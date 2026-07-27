Core Ultra・RTX 5090搭載PCが特価、24時間限定セールがスタート

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで7月28日0:00から7月28日23:59まで『2026/7/28 24時間限定セール』を開催する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPCを含む全10商品で、最大117,000円オフの特価を打ち出す内容だ。購入は特設ページから行う仕組みで、送料無料も適用される。

目玉の一つがZEFT Z55GAだ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-265F、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20C ブラックケース、intel Z890チップセット、1300W 80Plus platinum電源という構成で、通常1,145,800円から117,000円オフの1,028,800円（税抜）となる。高負荷のゲームや高解像度映像編集まで見据えた、ハイエンド志向のモデルだ。

同じくセール対象のZEFT G62BPは、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5080を組み合わせ、64GB DDR5メモリと2TB SSDを備える。特価は599,800円（税抜）で、通常価格675,800円から76,000円の値引きとなる。ZEFT R63DはAMD Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5070 Tiを採用し、32GB DDR5メモリ、2TB SSD、850W 80Plus gold電源を搭載する構成で、529,800円（税抜）に設定される。

いずれのモデルもWindows 11搭載で、用途に応じたGPUやメモリ容量、ストレージ容量の違いが明確だ。特設ページでは対象10商品を一覧でき、各機種の詳細仕様と購入ページへ進める。セールは7月28日限定のため、購入を検討する場合は早めの確認が有効だという。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。