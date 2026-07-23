PayPay、あおぞら銀行からのチャージに対応

PayPayは7月23日、キャッシュレス決済サービス「PayPay」で、あおぞら銀行の口座登録に対応したと発表した。ユーザーはPayPayアプリからあおぞら銀行の口座を登録することで、PayPay残高の「PayPayマネー」へチャージできる。
銀行口座の登録には、事前に本人確認が必要だ。本人確認が済んでいない場合は、アプリで銀行口座登録を選んだ後に本人確認の手順へ進む必要がある。
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