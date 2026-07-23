初代Xboxの名作がPCで遊べるように　マイクロソフトが後方互換対応を開始

マイクロソフトは7月22日、Xbox Wireで「Xbox Backward Compatibility on PC」を発表し、初代Xbox向けタイトルをPCや対応ハンドヘルドで遊べるようにした。

最初に対応するのは「BLiNX: The Time Sweeper」「Conker: Live and Reloaded」「Crimson Skies: High Road to Revenge」「Fuzion Frenzy」の4本だ。各タイトルはPC向けに購入できるほか、すべてのXbox Game Passプランにも含まれる。すでにコンソール版のデジタルライセンスを持っている場合、その権利はPCやハンドヘルドにも引き継がれる。

PC版では、最大4倍の解像度アップスケーリング、VSync、フルスクリーンとウィンドウ表示、異方性フィルタリング、アンチエイリアスなどの設定を追加した。Xbox Wireによると、今後は一部の初代Xboxタイトルに実績機能も追加する予定だ。

必要環境はWindows 11、メモリ8GB、DirectX 12対応GPUなど。Xbox Play Anywhereやクラウドゲーミングと合わせ、遊ぶ場所をハード本体から切り離す流れが進む。