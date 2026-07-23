サービス終了の「POPOPO」技術要素公開で反響　「オープンソース化はすごい」

アバター通話アプリ「POPOPO」を開発するMIROこと岩城進之介氏は7月22日、サービス終了を目前にして、Mac対応を追加した。さらに開発中の技術要素をオープンソース化することを明らかにし、「最後まで盛り上がっていこう」とユーザーたちに呼びかけている。

POPOPOは2026年3月18日にサービスを開始したスマホ向けアプリ。カメラを使わず音声だけで3Dアバターが自動で動き、映画のようなカメラワークで会話する独自の体験を提供した。川上量生氏が手掛けたことで注目を集めたが、7月15日にサービス終了を発表していた。

公開された技術にはFlutterとUnityを連携させるWindowsビルドのデモや、高速メッセージングライブラリなどが含まれている。X上では「オープンソースとして開発を継続してほしい」「オープンソース化はすごい」といった声が上がる一方、「サービス終了前にMac対応とは……」など、サービスそのものの短命を惜しむ声も見られた。