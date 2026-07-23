ASUS×T1コラボ実現　数量限定「RTX 5070・5060 Ti」グラフィックカードが登場

ASUS JAPANは7月23日、League of Legends世界王者のプロゲーマーチーム「T1」とコラボした特別仕様のグラフィックカード「T1-RTX5070-O12G-GAMING」と「T1-RTX5060TI-O8G-GAMING」を発表した。発売日は7月24日で、数量限定での展開となる。価格はT1-RTX5070-O12G-GAMINGが145,800円、T1-RTX5060TI-O8G-GAMINGが95,800円。
今回の2モデルは、T1ロゴや選手デザインを前面と背面にあしらったコレクター性の高い製品だ。各モデルにはT1コラボステッカーとマグネットも付属し、ファンアイテムとしての魅力も備える。搭載GPUは、上位モデルがGeForce RTX 5070、もう一方がGeForce RTX 5060 Tiとなる。
冷却面では、3基のAxial-techファンを採用する点が大きな特徴だ。デュアルボールベアリング設計により、標準的なファンと比べて最大23％多くの風を供給するとしており、さらにスリーブベアリング方式に比べて最大2倍の寿命をうたう。高負荷時の安定性と長寿命を両立する設計という。
ゲーミングPCの見た目を個性的に仕上げたいユーザーや、T1ファンにとって注目度の高い限定コラボ製品だ。
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