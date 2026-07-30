ASUS、Amazon限定「GeForce RTX 5080」搭載グラボ発売　3連ファン採用モデルが登場

ASUS JAPANは、NVIDIA GeForce RTX 5080搭載グラフィックカード「PRIME-RTX5080-O16G-EVO」を7月31日にAmazon限定で発売する。価格は261,800円。2.5スロット設計とAxial-Tech 3連ファンを採用し、ゲーミングや高負荷作業での冷却性能と静音性を重視したモデルだ。

特徴は、ASUS独自のMaxContactデザインによりGPUヒートスプレッダの表面積を5％拡大し、熱効率を高めている点だ。さらに、GPUとサーマルモジュールの隙間を埋めるフェーズチェンジGPUサーマルパッドを搭載し、重負荷時でも熱伝導と放熱を強化する。サイズはおよそ幅304×奥行50×高さ126mmとなり、重量は1.34kgとなる。

冷却面では、GPU温度が50°C未満でファンを停止し、55°C以上で再始動する0dBテクノロジーを採用する。大型の通気口を備えたバックプレートも備え、高負荷時のオーバーヒートやサーマルスロットリングを抑えながら、安定したパフォーマンスを引き出す構成だ。2.5スロット設計のため、性能と組み込みやすさのバランスを取りやすい点も利点となっている。