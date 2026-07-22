ASUS、対象製品購入でGamesplanetギフトコード配布　ROG限定サッカーボールも抽選で当たる

ASUS JAPANは、ASUS・ROG対象製品の購入者を対象にした「GEAR UP. CHASE THE CHAMPION.」キャンペーンを7月22日から8月24日まで実施する。対象製品を購入して応募すると、応募者全員に25ドル分のGamesplanetギフトコードを進呈し、さらに抽選で10名にROG 20周年限定サッカーボールが当たる企画だ。応募はキャンペーンサイト上で行い、応募期間は7月22日から8月31日23時59分までとなる。
対象となるのは、ASUS・ROGのマザーボード、水冷クーラー、ビデオカード、電源、ケース、無線ルーター、ディスプレイ、ゲーミングギアの一部だ。PC自作パーツから周辺機器、ゲーミング向けアイテムまで幅広く含まれており、組み合わせて購入しやすい点が特徴。
応募条件として、対象製品の購入期間は7月22日から8月24日までで、開始前や終了後の購入品は対象外となる。国内正規代理店以外の並行輸入品、中古品、アウトレット品、オークション品も対象外だ。ギフトコードは上限数に達し次第、予告なく終了するため、参加する場合は早めの購入と応募が重要になる。ギフトコード引換終了日は10月30日23時59分で、期限管理も必要だ。
購入方法は、対象製品を正規販売店などで購入し、キャンペーンサイトから応募する流れだ。
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