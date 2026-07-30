ASUS新作PCケース「A32 PLUS V2」登場　4基のARGBファンとデュアルチャンバー採用

ASUS JAPANは7月30日、4基のARGBファンを標準搭載したデュアルチャンバー構造のピラーレス型ATX対応PCケース「ASUS A32 PLUS V2」を発表した。ブラックとホワイトの2モデルを用意し、販売開始は7月31日だ。価格は21,980円。
A32 PLUS V2は、リアに1基、サイドに3基の合計4基のARGBファンを標準装備し、冷却性能と見栄えの両立を狙ったPCケースだ。正面と左側面をガラスパネル化したピラーレス設計により、内部パーツを270°の広い視界で魅せられる点が特徴となる。デュアルチャンバー構造を採用し、マザーボードやビデオカードの搭載領域と電源・ストレージ領域を分離することで、エアフローの確保と配線作業のしやすさを両立する。
冷却面では最大10基の120mmファンに対応し、360mmラジエーターも搭載可能だ。空冷クーラーは高さ165mm、ビデオカードは長さ420mm、電源は長さ220mmまで対応し、幅広い自作構成に組み込みやすい。さらに、付属のグラフィックボードブラケットは300mmから370mmのGeForce RTX 50シリーズに対応し、重量級GPUのたわみを抑える設計だ。
カラーはブラックとホワイトの2種類で、いずれも同日展開となる。製品詳細はASUSの公式製品ページで確認でき、購入は7月31日からパソコン工房およびパソコンSHOPアークで可能だ。高い冷却性能と見せる楽しさを両立したミドルタワー級のPCケースとして、自作PCユーザーの注目を集めそうだ。
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