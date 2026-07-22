ROG新作QD-OLEDモニター2機種が発売　34型280Hzと26.5型240Hzをラインアップ

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、34型ウルトラワイドQD-OLEDゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG34WCDMS」と26.5型QD-OLEDゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27AQDMES」の2機種を、7月24日より順次、全国の家電量販店およびECサイトで発売する。高精細なQD-OLEDパネルと高速リフレッシュレートを組み合わせ、競技性の高いゲームから映像鑑賞、作業用途まで幅広く対応する製品群だ。

「ROG Strix OLED XG34WCDMS」は、34インチの3,440×1,440表示に対応する1800R曲面のタンデムRGB QD-OLEDパネルを採用し、最大280Hzのリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度を備える。DCI-P3 99%の広色域、ピーク輝度1,300cd/㎡、コントラスト比1,500,000:1により、暗部の沈み込みと鮮やかな発色を両立する設計だ。価格は152,820円。

同モデルには、文字のにじみを抑える独自の「ROG RGB ストライプ 配列技術」を採用し、ゲームだけでなくテキスト作業や画像編集でも視認性を確保する。「BlackShieldフィルム」により、従来世代のQD-OLEDパネル比で耐傷性が約2.5倍向上し、明るい環境下での黒レベル表現も約40%改善するという。さらに「ASUS OLED Care Pro」と「Neo近接センサー」を搭載し、離席時に画面を黒表示へ切り替えることでパネル焼き付きの抑制を図る。接続端子はDisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI 2.1×2、USB Type-C×1（15W給電）、USB 3.2 Gen1 Type-A×3を備え、G-SYNC Compatible認証、アスペクト比制御、Auto KVMにも対応する。

「ROG Strix OLED XG27AQDMES」は、26.5インチの2,560×1,440表示に対応するQD-OLEDパネルを採用したエントリーモデルだ。240Hzリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の高速応答、DCI-P3 99%の広色域、コントラスト比1,500,000:1により、滑らかで高精細な映像表現をうたう。こちらも「ASUS OLED Care Pro」と「Neo近接センサー」を備え、長時間利用時の安心感を高める構成だ。価格は71,820円。

同モデルは、モーションブラーやゴーストを軽減するExtreme Low Motion Blur（ELMB）とHDR10表示に対応し、G-SYNC CompatibleおよびAMD FreeSync Premiumも利用できる。スタンドはチルト、スイーベル、高さ調整（0～110mm）、ピボット（±90°）に対応し、設置性も高い。接続端子はDisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI 2.1×2（FRL）を装備する。両製品とも7月24日より全国の家電量販店およびECサイトで順次購入できる。