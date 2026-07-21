RTX 5080搭載PCも値下げ　パソコンショップSEVENが24時間限定セールを実施

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、7月23日に「2026/7/23 24時間限定セール」を実施する。開催期間は7月23日0:00から7月23日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大62,000円オフで購入できるという。BTOパソコンのセールで、対象は全10商品となる。

注目モデルのひとつが「ZEFT R69C」だ。Windows 11 Pro 64ビット版、AMD Ryzen 7 9850X3D、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載するミドルタワー構成で、850W 80Plus Gold電源を備える。通常649,800円のところ62,000円オフの587,800円（税抜）で、送料無料となる。

ほかにも「ZEFT Z58AA」はIntel Core Ultra 7-265KとGeForce RTX 5070、32GB DDR5、1TB SSD、Antec Flux Pro Noctua Editionケース、B860チップセットを採用し、通常479,800円から45,000円オフの434,800円（税抜）で販売する。「ZEFT R66BN」はAMD Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT、16GB DDR4、1TB SSD、650W 80Plus Bronze電源を組み合わせた構成で、通常209,800円から10,000円オフの199,800円（税抜）となる。

セール対象はこの3機種に限らず、合計10商品がラインアップされる。購入は各製品ページ、またはセール特設ページから行える。

今回のセールは、ハイエンドGPUを搭載した高性能機から、比較的手に取りやすい価格帯のモデルまで並ぶ点が魅力だ。最新世代CPUと大容量SSD、80Plus Gold電源など、長く使いやすい構成がそろっており、買い替えや新規導入を検討するユーザーにとって見逃しにくい機会だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。