RTX 5090・RX 9070 XT搭載PCが特価　24時間限定セールを実施

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて7月22日0:00から7月22日23:59までの24時間限定で「2026/7/22 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCとデスクトップPCを中心に、対象の全10商品が最大126,000円オフとなる内容だ。購入は特設ページから行え、対象モデルはすべて送料無料となる。

注目は、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5090を搭載した「ZEFT G62CA」だ。64GBメモリ、2000GB SSD、Fractal Pop XL Silent Black Solidケース、Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を備え、通常1,249,800円から126,000円オフの1,123,800円（税抜）で販売する。高性能GPUと大容量メモリを組み合わせた上位構成で、4Kゲームや高負荷なクリエイティブ用途を視野に入れたモデルだ。

そのほかにも、AMD Ryzen 9 9900XとRadeon RX 9070XTを組み合わせた「ZEFT R64I」は41,000円オフの384,800円（税抜）、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を搭載した「ZEFT R67AJ」は26,000円オフの343,800円（税抜）で用意する。いずれもWindows 11を標準搭載し、SSDとDDR5メモリを採用した現行世代の構成だ。BTOならではの実用性と拡張性を備え、用途に合わせた選択がしやすい点も魅力という。

セールの購入方法は、パソコンショップSEVENの特設ページにアクセスし、各商品ページから注文する流れだ。価格はいずれも税抜表記で、送料無料が付く。購入を検討する際は、CPU、GPU、メモリ容量、電源容量、ケースサイズなどを比較しながら、自分の使い方に合う1台を選ぶのがよいだろう。ゲーミング性能を重視するユーザーから、作業用の高性能デスクトップを探すユーザーまで、幅広い層に向けた短期集中型のキャンペーンだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。