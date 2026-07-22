笑顔とマシュマロ肌が魅力。今春からパチンコ・パチスロ機「海物語」シリーズの新イメージガール「SEAガールズ」に就任した西野夢菜（にしの・ゆめな）さんが、2nd DVD「Dreaming」（発売元：竹書房、収録時間：123分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2022年11月のデビュー以降、デジタル写真集は数多く出ているが、イメージDVDはおよそ3年ぶり。首を長くして待っていたファンは多かったし、ソフマップ初登場とあって参加チケットもすぐに完売。4月に沖縄で撮影された2nd DVDは、家庭教師役で魅せる映像となっている。
――演じてみていかがでした？
【西野夢菜】 生徒（＝視聴者）にやる気を出してもらおうと、「勉強をがんばったら先生がご褒美をあげるね」と誘惑する感じです。前作はグラビア王道の清純なイメージでしたが、大人っぽさを多めにしてあります。
――お気に入りは？
【西野夢菜】 生徒からの要望で、うさぎのコスプレを披露するシーンです。誌面のグラビアではなかなかできない衣装だと思うし、先生なのに可愛らしさがあるところが気に入っています。
――特に大人っぽいシーンを挙げるなら？
【西野夢菜】 ノースリーブニットにタイトなスカートという装いで、勉強を教えてあげるところです。途中で服を脱いでピンク色のランジェリーで魅せる展開が、リアル感があってセクシーなシーンになったと思います。
――これからの抱負は？
【西野夢菜】 11月でデビュー4周年を迎えますが、まだまだグラビア活動は続けていきたいです。この2nd DVDリリースを機に、また雑誌の表紙を飾れるようにがんばります！
可愛いだけでなく、洗練された美しさを持つ西野さんなので、表紙に起用されるチャンスはいくらでもあるだろう。撮影会にも参加していて、8月11日に埼玉県川口市で開催される「Quality of Fresh ～サンパティック～」が一大イベント。益田アンナさんや波崎天結（はざき・あゆ）さんら総勢24人による豪華な撮影会なので要チェック！
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