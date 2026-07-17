テスラ、子ども用バランスバイク発売　2〜5歳向けで225ドル（約3万6000円）

テスラが7月16日、子ども向けバランスバイクの発売を発表した。軽量マグネシウムフレームに調整可能なシートを備え、高さは5段階で2歳から5歳児向けだという。直販サイトのTesla Shopで販売が始まり、価格は225ドルで、8月下旬から発送予定となっている。

テスラらしいミニマリストデザイン。子どもが実際に乗っている写真も公開されている。テスラはこれまでにも、バギータイプの「サイバークアッド」のような子ども向け電動車両を展開してきた。

X上ではすぐに反響が広がり、「子どもの初めてのテスラみたい」と好評だ。「本物の電動バイクを待っていたのに」とする声も出ているが、すぐに完売してしまうほどの人気が出ているようだ。