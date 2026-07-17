ソニー、研究開発用「aibo」を東大などに貸し出し　将来の製品に活用

aibo ERS-1000

ソニーグループは7月17日、エンタテインメントロボット「aibo」の研究開発向け試作機と開発ツールを、東京大学と米カリフォルニア大学バークレー校の研究室に貸し出すと発表した。7月21～23日に米カリフォルニア州で開かれる「SIGGRAPH 2026」でも試作機を展示する。

協力先は、東京大学大学院情報理工学系研究科の岡田慧教授の研究室と、UCバークレー電気工学・コンピュータサイエンス学科のKanazawa Angjoo助教授の研究室だ。両研究室に研究開発用途のaiboとベータ版の開発ツールを提供し、人と共に暮らすロボットや、社会性と触覚を生かした学習技術の研究に活用する。

UCバークレーでは、aiboの身体性を使い、他者との関係や触覚情報を取り込むロボット学習アルゴリズムの開発を検討する。犬のような姿と動きを持ち、人との接触を前提に設計されたaiboは、工場向けロボットとは異なる社会的な振る舞いを研究しやすい特徴がある。

ソニーは試作機の提供を通じ、研究者や開発者、クリエイターが求めるハードウェアや開発環境について意見を集める。その成果を将来のaiboの製品やサービスに反映するとともに、外部の開発コミュニティーと連携したロボットの社会実装につなげる考えだ。

研究開発向け試作機は、SIGGRAPH 2026のソニーグループブース「643」で公開する予定だ。ソニーは現時点で、試作機の一般販売や開発ツールの一般公開については明らかにしていない。